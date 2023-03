Los creadores de “The Last of Us” anticipan imagen de su segunda temporada (Spoilers)

Esta nota contiene spoilers

Tras el final de la primera temporada de The Last of Us, los fans ya esperan con ansia el estreno de la segunda entrega. Los próximos episodios tardarán en llegar, puesto que su rodaje no arrancará hasta finales de 2023. Para saciar el ansia, los creadores del proyecto han compartido ya una primera imagen promocional de lo que está por venir.

El tambien creador del videojuego original y de la serie de HBO Max, Neil Druckmann, publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “No hay The Last of Us en HBO esta noche. ¡Pero la temporada 2 ya está en camino! ¡Aguanta y sobrevive!”. Un comentario que acompañó de una imagen en la que puede verse un fornido brazo empuñando un martillo.

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Aquellos que han jugado a The Last of Us Parte 2 saben perfectamente el significado de la fotografía. Se trata del brazo de Abby, un personaje que aún no se ha presentado en la serie pero que será fundamental en próximas temporadas. Y es que es la gran antagonista a la que Ellie tendrá que hacer frente.

Su presencia en el proyecto de HBO Max confirma que la historia de The Last of Us continuará fiel al videojuego. Y, por tanto, anticipa una gran muerte. En la trama original, Abby es la asesina de Joel, que presuntamente morirá en los primeros compases de los nuevos episodios.

Abby es, en realidad, la hija del médico al que Joel mata de un disparo en el quirófano de los Luciérnagas al final de la temporada en su misión por salvar a Ellie. Como venganza por la muerte de su padre, el nuevo personaje decide acabar con él. Lo conseguirá, desatando la furia interna de Ellie.

Ante la publicación de la imagen y la confirmación de Abby en la serie, los fans han reaccionado con miles de mensajes celebrando su presencia pero lamentando la inminente muerte de Joel. “Todos los espectadores que no jugaron al juego no van a poder gestionar lo que sucederá cuando la serie se ponga al día con la línea temporal de The Last of Us 2″, indica el periodista Luke Lyddon.

Muchos han contestado a Druckmann con imágenes del propio Pedro Pascal. Su actuación como Joel ha sido muy aclamada, al igual que la de Bella Ramsey con Ellie. Por ello, el público no quiere despedirse del personaje tan pronto. “Ya viene”, comenta uno. “No puedo esperar”, señala otro.

La segunda temporada de The Last of Us no se estrenará hasta finales de 2024 o incluso principios de 2025. La primera temporada, así como un especial detrás de las cámaras, está disponible íntegramente en HBO Max.

