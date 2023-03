“Star Wars” ficha a los directores de “Todo a la vez en todas partes”

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los flamantes ganadores del Oscar con Todo a la vez en todas partes, ponen rumbo a una galaxia muy, muy lejana. Disney ha fichado a los directores y guionistas del multipremiado filme para que dirijan un capítulo de Skeleton Crew, la nueva serie de Star Wars que, protagonizada por Jude Law, verá la luz en Disney+.

Según informa The Hollywood Reporter, recogiendo una información de One Take News, los Daniels ya habrían terminado su trabajo al frente de la ficción, que comenzó a rodarse durante el verano y terminó en los últimos meses del año. Pero como ocurre con todos los proyectos de Star Wars, la serie ha estado envuelta en el más absoluto delos secreto y su listado de directores era, hasta ahora, totalmente desconocido. De hecho, la lista completa de directores de la tercera temporada de The Mandalorian, por ejemplo, no se reveló hasta que se lanzó el tráiler dos meses antes del estreno.

La serie protagonizada por Jude Law está creada por Jon Watts, director de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, y su trama se centra en un grupo de niños perdidos en la galaxia que intentan encontrar su camino a casa. La ficción, ambientada en la época de la Nueva República, cuenta con la producción ejecutiva de Jon Favreau y Dave Filoni, los responsables de The Mandalorian, El Libro de Boba Fett o la todavía pendiente de estreno Ahsoka.

A través de su cuenta de Instagram, Daniel Kwan ha confirmado que dirigirán un único capítulo de Sketon Crew y que fue Watts quien se puso en contacto con ellos para que se encargaran de un episodio antes incluso del estreno de Todo a la vez en todas partes.

“Adoramos a Jon, adoramos Star Wars y adoramos aprender nueva tecnología, adoramos a todo el equipo y reparto y necesitábamos el trabajo para pagar el seguro médico… así que decir sí fue fácil”, escribe Kwan, que también aprovechó para anunciar que su próxima película será, de nuevo una historia original de los Daniels para que así los seguidores puedan relajarse y “dejar de molestarlos” al respecto.

También te puede interesar: