Antonio Banderas se reencuentra con “El gato con botas”. Conoce los detalles de la nueva cinta

Antonio Banderas se embarca en una nueva aventura del felino más temerario y parlanchín en El gato con botas: El último deseo. El actor malagueño regresa como la voz del célebre personaje de la saga Shrek en la secuela de la exitosa cinta del año 2011. La película de animación, dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, se estrena en los cines de España este miércoles 21 de diciembre.

Banderas asegura estar “muy contento” de formar parte de este nuevo proyecto después de estar ligado al famoso personaje desde hace más de 20 años. En este sentido el intérprete asegura que su regreso al papel del Gato con Botas ha sido como “reencontrarse con un viejo amigo” en una secuela que, destaca, sorprenderá al público por el hecho de que la cinta se adentra en un “territorio existencialista”.



El actor malagueño cree que la historia del Gato con Botas en esta secuela tiene bastantes referencias a sus propias experiencias personales. “De alguna forma no oficial, yo creo que ellos sabían mi propia historia, que yo había sufrido un ataque al corazón y que eso había cambiado mi vida. Al gato se le acopla mi experiencia, que fue una experiencia positiva porque me enseñó las cosas importantes de la vida”, explica Baneras, quien ha aprendido a disfrutar de lo que realmente merece de lo que realmente merece la pena. “No puede uno perder el tiempo en tonterías. Esto va muy rápido, demasiado rápido“, señala.

Homenaje a la comunidad latina

Además, en El gato con botas: El último deseo Antonio Banderas se reencuentra una vez más con la actriz Salma Hayek, quien regresa como la voz de la cautivadora Kitty Patitas Suaves. “Salma y yo tenemos una historia muy larga. Yo la quiero mucho, creo que es recíproco”, dijo Antonio de su querida amiga y compañera de profesión.

El ganador del Goya y nominado al Oscar por su papel en Dolor y gloria no tiene duda de que ‘El Gato con botas: el último deseo’ es una película que “hace honor a la comunidad latina”. “Es importante que la gente joven norteamericana, que tanto se plantea los temas de diversidad, vean que los héroes tienen un acento y los villanos hablan un inglés perfecto. Esto no es una tontería. La película ha hecho su aportación a la comunidad hispana”, apunta.

En El Gato con botas: el último deseo, el valiente forajido Gato con Botas descubrirá que ha gastado ocho de sus nueve vidas, aunque perdió la cuenta en el camino. Recuperar esas vidas llevará al Gato con Botas a su búsqueda más increíble hasta el momento. El intrépido felino se embarcará en un nuevo viaje a la Selva Negra para encontrar la legendaria Estrella de los Deseos, pedir un último deseo y recuperar lo que ha perdido.

El Gato con Botas tiene muy claro su último deseo. Pero, ¿cuál sería el deseo de Antonio Banderas? “Mi último deseo sería simplemente seguir viviendo la vida que he elegido vivir… haciendo lo que me gusta hacer, que es contar historias a la gente, y viviendo esa reinterpretación de la naturaleza, incluida la naturaleza humana que es el arte y que es la cultura. Seguir haciendo lo que hago, ese es mi último deseo. Vivir en un mundo en paz, que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, gestionarnos y administrarnos mejor”, concluye.

Los actores Olivia Colman, Florence Pugh, Wagner Moura, Ray Winstone, John Mulaney, Anthony Mendez, Da’vine Joy Randolph, Harvey Guillén y Samson Kayo completan el reparto de voces en la versión original de El Gato con botas: el último deseo.

También te puede interesar: