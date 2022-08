¿Quién es quién en “House of the Dragon”? Aquí te lo contamos

Los admiradores de Game of Thrones están de plácemes luego de haberse encontrado con los primeros minutos de la precuela de la exitosa serie. La historia que ya emite HBO+ se centrará en la historia de la Casa Targaryen y se ubica temporalmente 200 años antes de la trama original. Como sucede con este tipo de seriales, para comprender mejor las historias y mensajes contenidos, es necesario prestar atención para no perderse entre las escenas de mutilaciones, dragones, pasiones desbordadas y entresijos políticos. Por eso es muy importante ubicar a los principales personajes desde el principio. He aquí una guía…