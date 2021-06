Dibujo de cuaderno de Rubens va a subasta

Un dibujo recientemente atribuido a Peter Paul Rubens (1577-1640), que formaba parte de un cuaderno de bocetos perdido que el pintor llevó consigo a todas partes durante quince años, será puesto a subasta por Sotheby’s en Londres el próximo 7 de julio.

Una portavoz de la casa de pujas corroboró a Efe que se trata de un manuscrito por ambas caras que formaba parte de una libreta de bocetos que el genio siempre llevaba consigo al comienzo de su carrera, según verificaron hace unos meses expertos consultados por Sotheby’s.

De acuerdo con los especialistas, el cuaderno se considera una pieza fundamental para entender el desarrollo del artista.

Según recuerda la citada casa de pujas en un comunicado en su web, Rubens llenaba ese cuaderno de dibujos, anotaciones y textos, con los que se pueden dilucidar cuáles eran sus puntos de vista acerca de todo tipo de temas, desde simetría, proporciones, a anatomía y arquitectura.

El libreto en cuestión, conocido como “cuaderno teórico o libro de bolsillo”, no tardó en hacerse famoso, si bien quedó trágicamente destruido en un incendio desatado en París en 1720, cuando estaba en poder del ebanista real André-Charles Boulle, que trabajaba en la corte del rey Luis XIV.

Se sabe que tan solo otras dos hojas de esa libreta sobrevivieron al fuego.

La página que Sotheby’s pondrá a la venta al mejor postor el próximo mes como parte de la puja A Fine Line: Master Works on Paper from Five Centuries, fue adquirida por un comprador anónimo en un subasta celebrada en Francia y posteriormente identificada por expertos como parte del famoso libreto perdido de Rubens.

En ella se aprecia el rostro de una niña que extiende la mano hacia un sátiro, que es una copia de una parte de un sarcófago romano que el pintor contempló en Roma, si bien ahora se encuentra en el Museo Nacional de Nápoles; mientras que en la otra cara del papel el artista plasmó varias figuras, entre ellas un militar decapitado.

Sotheby’s ha indicado que el precio del dibujo oscila entre £400 mil y £600 mil (entre US$553,380 y US$830,070).

También te puede interesar: