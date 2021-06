“Alma de Niño”, el mensaje que Fabrizio Constanza llevará a Florencia

¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo para hacerle bien a otros sin ganar nada? Esa es la pregunta que el artista Fabrizio Constanza hace a quienes les explica el sentido de la obra ‘Alma de niño’. Con esa propuesta artística representará a Guatemala en la ‘Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia’, que se celebrará del 23 al 31 de octubre de 2021.

Constanza afirma que su objetivo es hacer reflexionar acerca de los valores que se tienen durante la infancia. Señala que los niños pueden reconocer los sentimientos sin necesidad de pronunciar palabras. “Aprender a ver con el corazón, como cuando éramos niños, es el mensaje principal”, agrega.

“Para los niños y jóvenes todo es posible, porque no los limitan las responsabilidades fiscales y económicas. Para los adultos todo es imposible porque confunden vivir con capacidad financiera. El que está por morir no piensa en los bienes que deja atrás, piensa en emociones vividas o en lo que no vivió”, reflexiona Constanza.

La representación

La obra que estará en Florencia está inspirada en la figura de un caballo. “Es una criatura de espíritu libre, fuerte y noble”, señala el artista. Fue elaborada en un material llamado corian, en azul. Acerca de la selección de este color, Constanza afirma que se debe a que inspira tranquilidad y calma.

La propuesta de Constanza ya ha empezado a destacarse. Recientemente la revista ‘Art Market Magazine’ la seleccionó entre las destacadas que se presentarán en la ‘Bienal’.

Además de la pieza principal, Constanza ha trabajado 20 que pueden ser adquiridas por coleccionistas que quieran formar parte del proyecto. Estas se presentan en colores azul, rojo, amarillo y verde. Para más información puede llamar al 5202 6064 o al correo electrónico fabrizio@fabrizioconstanza.com.

¿Qué es la “Bienal de Florencia”?

La ‘Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Florencia’, conocida también como ‘Bienal de Florencia’, es una exposición de arte que se lleva a cabo en la Fortezza da Basso, de Florencia Italia.

Este encuentro artístico internacional se realiza desde 1997 cada dos años. Desde su fundación se constituye como una plataforma independiente, libre e innovadora. “La ‘Bienal de Florencia’ está enfocada en dar a conocer la importancia del arte y el rol que tiene en las sociedades. Lo que la convierte en un evento de gran importancia para el proyecto de internacionalización”, añade Constanza.