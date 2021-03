La Chabela Sancarlista conmemora 100 años

Tan delgada como valiente, tan seria como divertida. No falta a ninguna Huelga de Dolores y representa el espíritu combativo y de denuncia de los estudiantes de la Universidad de San Carlos desde hace 100 años. “La Chabela Sancarlista” cumple un siglo de existencia.

Nació el 18 de marzo de 1921 y quien trazó su fina estampa fue el estudiante de medicina Hernán Martínez Sobral (1893-1946).

El historiador Mynor Carrera Mejía, del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (MUSAC), a través de una conferencia virtual, relató cómo a 23 años del nacimiento de la Huelga de Dolores, y luego de 18 años de no poder realizar el desfile bufo por las prohibiciones hechas por el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, en 1921 vuelve a recorrer las calles.

De acuerdo con Carrera, quien cita al historiador del arte Fernando Urquizú, “La Chabela”, que es un esqueleto que baila, puede tener su inspiración en la figura de La Muerte que antecede el paso de la procesión del Santo Entierro de Santo Domingo.

La manta original creada por Martínez Sobral incluye los letreros: “Aquí está tu son Chabela… No nos lo tientes”.

Otra referencia cultural que destacó Carrera Mejía es la Danza de la Chabela, en Cahabón, Alta Verapaz.

La Chabela se popularizó, ya no solo durante el desfile bufo, en la que aparece como protagonista de muchas escenas, sino también entre artistas que recrean su figura, ataviada con distintos trajes. Por ejemplo, Marlon Mayén, quien en una de sus pinturas la representa vestida como bailarina de Can can, y al igual que en la imagen original ella coloca su mano parte púbica.

El sentido de esta representación, según el historiador es “no te metas conmigo porque te haré pedazos y conste que no en golpes físicos, sino a través de la voz y el pensamiento”.

El historiador señala que la figura de La Chabela Sancarlista es hoy en día más representativa aún de las mujeres, que conforman el 53% de la población de la principal casa de estudios superiores del país.