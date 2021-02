Jaime Permuth, en antología de fotos en Estados Unidos

El guatemalteco, radicado en Nueva York, Jaime Permuth, fue incluido en la antología que reúne a los 80 fotógrafos latinoamericanos más destacados en los Estados Unidos, ‘Latinx Photography in the United States’, editada por University of Washington Press.

En este catálogo, realizado por la curadora Elizabeth Ferrer, se presentan dos de las colecciones de Permuth, ‘Yonkeros’ y ‘The Street Becomes’.

A lo largo de su carrera Jaime Permuth ha expuesto su trabajo en galerías y museos como el Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”, el Museo de Arte de Queens, el Museo del Barrio y el Museo Judío, en Nueva York. También ha llevado su obra a Corea del Sur, México e Israel.

La publicación que se encuentra a la venta desde enero, enfatiza en el trabajo de 80 fotógrafos latinoamericanos que han contribuido a enriquecer el acervo de imágenes de la historia de los Estados Unidos.