Aprende a remodelar tu baño en 5 pasos

Cuando haces cambios en tu vida como una remodelación, por muy pequeña que sea, cambian las vibras del espacio y la sensación es increíblemente diferente. Además, es muy bueno renovarse y sentir un aire de frescura, aunque sea en un rinconcito de nuestra casa.

Remodelar tu baño no es nada fácil. Claro que, si estás pensando en cambiar muebles o de piso, el cambio será más grande y significativo. Pero si estás pensando en cambios más pequeños también se vale y quedará increíble con los siguientes consejos que te daremos:

Usa repisas para organizar

Las repisas deben ser tus mejores amigas en todos los espacios de tu casa. En el baño no son la excepción, así que debes ponerlas en cualquier pared lisa que veas. Tener repisas permite jugar con el volumen y las texturas de un espacio, brindando un sentimiento de orden y modernismo. Normalmente se usan arriba del inodoro, ya que ese espacio difícilmente es utilizado y se desperdicia.

Espejos como decoración

Foto: Pexels Terry Magallanes

Los espejos son una parte importante de tu baño. Puedes comprar uno con formas geométricas para continuar con el cambio de tu baño pequeño moderno. Actualmente los espejos grandes están siendo tendencia, ya que, si tu baño es pequeño, el espejo brindará con el reflejo un sentimiento de amplitud en el espacio.

Baños pequeños y modernos

Colores fríos para ampliar. Si estás pensando en cambiar el color de las paredes, te sugerimos que pienses en colores fríos, siempre combinando con blanco. Esto es porque el baño, al ser un área húmeda, necesita un aire de frescura para que se refleje en el espacio. Utiliza gamas entre blancos, grises, azules y hasta verdes para resaltar el diseño de tu baño.

Baños rústicos pequeños

La decoración rústica siempre le dará un punch a cualquier espacio. Pero no te asustes, porque lo rústico puede verse a veces muy moderno. Puedes poner cualquier tipo de decoración que más te guste. Por ejemplo, jaboneras, una escalera si no tienes repisas, cambia los focos por unos nuevos y, sobre todo, coloca plantas adentro del baño, el ambiente cambia por completo. Es importante mencionar que no necesitas invertir mucho en este punto. Hay millones de tutoriales de accesorios handmade en madera, con cosas que tienes en casa para decorar baños pequeños al estilo rústico.

Cambia el piso para tener un baño elegante

Si tu presupuesto te lo permite, te recomendamos que hagas un cambio de piso. Hacerlo le dará un toque increíble a tu baño pequeño. Además, el espacio cambiará por completo. La tendencia ahora es utilizar diseños vintage/boho/artesanal que contrastará de manera impresionante con el color blanco que mencionamos en el punto 3.

Al final, lo más importante es que decores el baño basado en tus gustos, que no lo sobrecargues de adornos para que no sea vea más pequeño y que hagas las remodelaciones en relación con el espacio que cuentas.