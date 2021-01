Recuperado un “Salvator Mundi”

Un ‘Salvator Mundi’, cuadro del taller de Leonardo da Vinci que estaba expuesto en una iglesia de Nápoles y cuya desaparición pasó desapercibida debido a la pandemia de COVID-19, fue encontrado en el apartamento de un napolitano.

El cuadro robado, que representa a un Cristo “Salvador del Mundo”, estaba colgado en el museo de la basílica de Santo Domingo Mayor, que forma parte de un famoso complejo monástico del centro histórico de Nápoles.

Según el fiscal de Nápoles, Giovanni Melillo, no se había registrado ninguna denuncia de robo. “Nos pusimos en contacto con el responsable del recinto, que no estaba al tanto de la desaparición porque la habitación donde se conserva el cuadro no se había abierto en tres meses”, explicó.