Colores que debes incluir en tu dormitorio para descansar

Aparte de un buen colchón y una ropa de cama suave, elegir los colores adecuados es fundamental para conciliar el sueño.

Es obvio que sin un colchón cómodo no hay manera de dormir bien, pero no ignoremos el poder de los colores. Existe toda una gama de tonalidades que favorecen el descanso y la relajación. ¿Quieres conocerlas? Pues sigue leyendo, ¡porque te damos varias ideas para incluirlas en la decoración de tu habitación!

BLANCO

Decorar en blanco siempre es un acierto, ya sea en las paredes, en la ropa de cama o en el mobiliario. Este color luminoso y celestial, además de favorecer el descanso, admite todo tipo de tonalidades y materiales, y queda estupendo en cualquier estilo decorativo.

VERDE

El verde es el color de la naturaleza. Solo por eso, es uno de los más relajantes que existen, y deberías incluirlo en tu dormitorio cuanto antes. ¿Nuestra propuesta? Una funda nórdica con estampado botánico, y muchas plantas para crear un jardín interior.

LILA

¿Sabías que el color lila está muy relacionado con la espiritualidad y la creatividad? Es, además perfecto para descansar, por lo que te recomendamos incluirlo en la ropa de cama o en las paredes. Puedes mezclar distintas intensidades del mismo tono en elementos como los cojines para ganar personalidad.

AZUL

Entre los colores que mejoran el sueño, no podría faltar el azul. Y es el color del mar, en sus versiones más sosegadas, es capaz de calmar nuestros nervios y ayudarnos a encontrar la paz que necesitamos para dormir como angelitos.

En esta habitación de inspiración mediterránea, se optó por un total look combinado con el blanco, dando como resultado un espacio luminoso y relajante. ¡Nos encanta la idea de decorar la pared de la cabecera con papel tapiz!

EMPOLVADOS

Los colores empolvados y pasteles, gracias a su dulzura y luminosidad, resultan idóneos para la decoración de dormitorios, especialmente de las habitaciones infantiles.

La clave para que la estancia no quede demasiado clara, es jugar con las texturas.

En este dormitorio, por ejemplo, la cama tipo nido con tapizado capitoné en terciopelo, se eligió a juego con la silla giratoria del escritorio, todo en un azul turquesa apagado que potencia su luz al combinarlo con el blanco.

PIEZAS CATCH EYE

Si has decidido decorar con azul tu dormitorio, pero no quieres tocar las paredes ni la ropa de cama, ¿por qué no pruebas con una cabecera que capte todas las miradas?

El que ves en la imagen está tapizado en terciopelo, pero también puedes elegir un modelo en lino en un tono suave para generar más frescura.

COMBINA Y GANA

Si bien los colores empolvados son estupendos para habitaciones infantiles, también hacen ganar en estilo y sofisticación a los dormitorios adultos. Y si no, echa un vistazo a esta alcoba protagonizada por los nude y los detalles en verde esmeralda, con un puf de aires art déco en terciopelo a los pies de la cama, y una preciosa cabecera hecha con molduras de madera en diagonal. ¡Genial!

CON SUTILEZA

Este dormitorio blanco limpio que desprende luz a raudales se decoró sutilmente con detalles en verde que aportan la dosis justa de naturalidad y sofisticación. Una idea que te vendrá de cine si tu habitación dispone de poco espacio.

ESPACIOS MINI

Si el dormitorio es pequeño, o si está situado bajo un techo inclinado, el color blanco alejará la sensación de claustrofobia y te permitirá dormir en condiciones. Alegra la decoración con unos cojines o alguna ilustración en las paredes (sin sobrecargarlas), ¡y problema solucionado!

QUE LA MADERA TE ACOMPAÑE

La madera, en combinación con el blanco, el verde o el azul, potenciará hasta el infinito la naturalidad de tu dormitorio. No dejes de añadirla en elementos como la cabecera, las mesitas de noche o una butaca como rincón de lectura. ¡Acierto seguro!

Artículo por micasa