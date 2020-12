12 museos de clase mundial que puedes visitar en línea

Si bien es difícil superar la experiencia de ver una obra de arte fundamental o un artefacto histórico importante con sus propios ojos, podría pasar fácilmente toda la vida viajando por el mundo en busca de todos ellos. Afortunadamente, la era digital ha hecho posible, incluso fácil, visitar algunos de los museos más famosos del mundo desde la comodidad de su hogar. Aquí hay una docena de ellos:

El Louvre

El Louvre no es solo uno de los museos de arte más grandes del mundo, sino que también es uno de los monumentos históricos más emblemáticos de París. El museo ofrece recorridos gratuitos en línea de algunas de sus exhibiciones más importantes y populares, como las antigüedades egipcias y las obras de Miguel Ángel. Puedes echar un vistazo de 360 ​​grados al museo y hacer clic alrededor de los artefactos raros para obtener información adicional sobre sus historias.

El museo Salomón R. Guggenheim

Si bien la arquitectura del edificio del Guggenheim en sí, diseñado por Frank Lloyd Wright, es bastante impresionante, no es necesario que visites la Gran Manzana para ver de cerca algunas de las invaluables obras de arte del interior. El museo pone a disposición en línea algunas de sus colecciones y exhibiciones para las personas que desean probar lo que el museo tiene para ofrecer, incluidas las obras de Franz Marc, Piet Mondrian, Pablo Picasso y Jeff Koons.

La Galería Nacional de Arte

Fundada en 1937, la Galería Nacional de Arte es gratuita y está abierta al público en general. Para aquellos que no están en Washington, D.C., también ofrece recorridos virtuales de su galería y exhibiciones. Puedes ver sus exposiciones actuales y escuchar grabaciones de audio y video de conferencias pasadas en línea.

El Museo Británico

Con una colección que totaliza más de 8 millones de objetos, el Museo Británico de Londres hace que algunas de sus piezas sean visibles en línea. El museo también se asoció con Google Cultural Institute para ofrecer recorridos virtuales utilizando la tecnología Google Street View.

Museo Nacional de Historia Natural de Smithsonian

El Museo Nacional de Historia Natural de Washington, D.C., uno de los museos más visitados del mundo, ofrece un vistazo a sus maravillosos tesoros con un recorrido virtual en línea por todo el recinto. Los espectadores son bienvenidos en su rotonda y son recibidos con un completo recorrido a pie de 360 ​​grados, habitación por habitación, de todas sus exhibiciones excepcionales, incluido el Salón de los Mamíferos, el Zoológico de Insectos, los Dinosaurios y el Salón de Paleobiología.

El museo Metropolitano de Arte (MET)

El Met alberga más de 2 millones de obras de arte, pero no es necesario estar en la ciudad de Nueva York para disfrutarlas. El sitio web de la institución presenta una colección en línea y recorridos virtuales de algunas de sus piezas más impresionantes, incluidas obras de Vincent van Gogh, Jackson Pollock y Giotto di Bondone. Además, The Met también trabaja con Google Cultural Institute para hacer que aún más obras de arte (que no figuran en su propia colección en línea) estén disponibles para su visualización.

El Teatro-Museo Dalí

Ubicado en la localidad de Figueres en Cataluña, España, el Teatro-Museo Dalí está completamente dedicado a la obra de arte de Salvador Dalí. Cuenta con muchas salas y exposiciones que rodean todas las épocas de la vida y la carrera de Dalí, y el artista mismo está enterrado ahí. El museo ofrece recorridos virtuales por los terrenos y algunas exposiciones.

NASA

La NASA ofrece visitas virtuales gratuitas al Langley Research Center en Virginia, así como al Glenn Research Center de Ohio. El Space Center Houston también tiene una aplicación que ofrece recorridos virtuales, experiencias de realidad aumentada y videos e historias de audio sobre la exploración espacial.

Museos del Vaticano

Los Museos del Vaticano cuentan con una extensa colección de arte importante y esculturas clásicas curadas por los Papas durante muchos siglos. Puedes realizar un recorrido virtual por los terrenos del museo y las exposiciones icónicas, incluido el techo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.

Museo Nacional de Historia de la Mujer

La declaración de misión del Museo Nacional de Historia de la Mujer en Alexandria, Virginia, es educar, inspirar, empoderar y dar forma al futuro «mediante la integración de la historia y la cultura distintivas de las mujeres en los Estados Unidos». Parte de esa misión se realiza a través de exposiciones en línea bien seleccionadas e historias orales.

El Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Como sugiere su nombre, el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es el museo oficial de la Fuerza Aérea. Centrado en la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, alberga una amplia gama de armas y aviones militares, incluidos los aviones presidenciales de Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy y Richard Nixon. El museo también ofrece recorridos virtuales gratuitos de todos sus terrenos, lo que le permite vislumbrar objetos como aviones desmantelados de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam y la Guerra de Corea.

El Proyecto de Arte de Google

Para ayudar a sus usuarios a descubrir y ver obras de arte importantes en línea con alta resolución y detalle, Google se asoció con más de 1200 instituciones culturales de todo el mundo para archivar y documentar obras de arte invaluables y proporcionar recorridos virtuales de museos utilizando la tecnología Google Street View. El Proyecto de Arte de Google presenta obras de arte de la Casa Blanca, el Museo de Arte Islámico de Qatar e incluso arte callejero de São Paulo de Brasil.

Aquí te compartimos una lista más completa de museos que puedes visitar virtualmente.

Artículo por Mentalfloss