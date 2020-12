8 veces que las personas arruinaron obras de arte invaluables

«No toques el arte» es una regla simple, promulgada por casi todas las galerías y museos del mundo. Sin embargo, por alguna razón, hay unos pocos que optan por ignorarlo, ya sea porque su curiosidad se apodera de ellos o, en un número sorprendente de casos, porque están en busca de la selfie perfecta. Cualquiera que sean sus motivos, los siguientes visitantes del museo dejaron un rastro de obras de arte destrozadas en sus estelas.

Pauline Bonaparte como Venus Victrix

Si alguna lección debe extraerse de los contratiempos de la galería de arte, es que nunca debes usar una obra de arte valiosa como mueble. En julio de 2020, un turista anónimo de Austria decidió deleitarse con el molde de yeso de Pauline Bonaparte de Antonio Canova como Venus Victrix (1804) en el Museo Antonio Canova de Italia para hacer que su selfie se viera lo más informal posible. (Bonaparte era la hermana de Napoleón). Al hacerlo, hizo trizas los dedos de los pies de la pobre Pauline, que se representa en la escultura reclinada sobre un cojín. Las imágenes de vigilancia muestran al hombre reconociendo la pérdida de las extremidades antes de alejarse. Más tarde, la policía lo identificó en la reserva de un museo. Se disculpó por el accidente y se ofreció a pagar los trabajos de restauración.

Estatua Dom Sebastiao

En 2016, un joven de 24 años que visitaba Lisboa, Portugal, hizo una mala decisión cuando se subió a una estatua de 126 años instalada en la fachada de Lisboa, la estación de tren de Rossio en Portugal, para tomarse una selfie. La estatua independiente, que representaba al rey Dom Sebastiao del siglo XVI, se derrumbó y se hizo pedazos en el suelo. El turista, que intentó huir, fue capturado por las autoridades y finalmente obligado a presentarse ante un juez; El departamento de infraestructura de Portugal no tiene información sobre cuándo se arreglará la estatua.

Estatua Dei Due Ercole

Hércules pudo haber tenido la fuerza de los dioses, pero desafortunadamente, esa dureza no se tradujo en esculturas de él. En 2016, dos turistas que visitaban el Palacio Loggia dei Militi en Cremona, Italia, dañaron la Statua dei due Ercole (Estatua de dos Hércules) de 300 años cuando se subieron a ella para tomarse una selfie. Según los informes, los turistas colgaban de la corona de una de las figuras de mármol, que sostenía el emblema de la ciudad entre ellos, cuando cedió y cayó al suelo. Los turistas fueron acusados ​​de vandalismo y el gobierno llamó a expertos para evaluar los daños.

Ecce Homo

La «restauración» de arte más famosa de la historia podría ser el intento de Cecilia Giménez, de 80 años, de arreglar una pintura al fresco deteriorada en una iglesia en Borja, España. Su arte nuevo y mejorado llegó a los titulares internacionales e inspiró un sinfín de memes de Internet en 2012. Saturday Night Live incluso incluyó las noticias en su segmento Weekend Update un par de veces, con Kate McKinnon interpretando a Giménez.

La pintura, una representación de Jesucristo del artista Elías García Martínez en la década de 1930, se estaba descascarando debido a la humedad; Giménez, una feligresa de la iglesia, trabajó en una foto del fresco de 10 años mientras realizaba su restauración. Cuando se reveló su trabajo, el Ecce Homo fue rebautizado como «Papa Jesús». Giménez le dijo a un canal de televisión español que tenía la aprobación para trabajar en el fresco (lo que las autoridades niegan), y lo había hecho durante el día. “El sacerdote lo sabía”, dijo. «Nunca he intentado hacer nada oculto».

Aunque la iglesia originalmente había planeado trabajar con restauradores de arte para arreglar el fresco, en 2014 habían cambiado de opinión. La obra de arte de Giménez se convirtió en una gran atracción turística, atrayendo a 150.000 visitantes de todo el mundo y revitalizando a Borja. La iglesia cobraba 1.25 dólares por cabeza para ver la obra de arte, que se conservó detrás de plexiglás, al igual que otra obra de arte muy famosa y digna de memes: la Mona Lisa. Un centro dedicado a la interpretación del nuevo Ecce Homo abrió en 2016.

Jarrones Qing Dynasty

Regla número uno para ingresar a cualquier espacio con arte invaluable: átese los cordones de los zapatos. En febrero de 2006, un hombre llamado Nick Flynn tomó la escalera equivocada dentro del Museo Fitzwilliam en Cambridge, Inglaterra, y cuando trató de cambiar de rumbo, accidentalmente pisó su propio cordón desatado y se cayó. Sin pasamanos para agarrarse, lo único que pudo detener su caída fueron tres jarrones de la dinastía Qing de los años 1600 y 1700, que estaban colocados en el alféizar de una ventana. Flynn resultó ileso, pero los jarrones, valorados en más de 100.000 dólares, no tuvieron tanta suerte: se rompieron en 400 pedazos.

«Aunque sabía que el jarrón se rompería, no imaginé que se soltaría y chocaría con los otros dos», dijo. «Estoy seguro de que sólo acerté al primero y ese debe haber volado por el alféizar de la ventana y golpear al siguiente, que luego golpeó al otro, como un juego de dominó». Flynn, a quien supuestamente se le prohibió la entrada al museo, calificó el incidente como «solo una de esas cosas increíblemente desafortunadas que a veces pueden suceder».



Sin embargo, esta historia tiene un final feliz: en agosto de 2006, Penny Bendall, una restauradora de cerámica había vuelto a pegar uno de los jarrones, que se había roto en 113 pedazos, para una exposición sobre restauración de arte.

Annunciazione

¿Debería recibir un pase por romper algo si técnicamente ya estaba roto? En 2013, un hombre de Missouri que visitaba el Museo dell’Opera del Duomo en Florencia, Italia, quería ver cómo el dedo meñique de una estatua de la Virgen María de 600 años de antigüedad de Giovanni d’Ambrogio se comparaba con el suyo. Ya sabes lo que sucedió después: el hombre se acercó demasiado y dañó el dedo de la estatua. Afortunadamente, el dedo que rompió estaba hecho de yeso y no era original de la escultura, y los restauradores de arte lo agarraron rápidamente antes de que pudiera caerse y sufrir más daños. El hombre se disculpó y los restauradores del museo hicieron planes para reparar el dedo nuevamente. Con suerte, la segunda solución fue más permanente.

El Sátiro ebrio

La buena noticia es que esta estatua de Milán, que perdió su pierna izquierda a manos de un entusiasta de las selfies desconocido en 2014, era una réplica de otra estatua que data del 220 a. C. La mala noticia es que la réplica todavía era muy valiosa y bastante antigua, y se remontaba al siglo XIX. Las cámaras de seguridad en esa área de la Academia de Bellas Artes de Brera no funcionaban cuando ocurrió el incidente, pero según el Daily Mail, los testigos vieron a un estudiante turista trepar a la estatua y sentarse en su rodilla para tomar una foto. Lo que el estudiante no se dio cuenta fue que la estatua, hecha de terracota y yeso, había sido ensamblada en pedazos y la pierna ya estaba parcialmente desprendida; El director del museo, Franco Marrocco, dijo al Corriere della Sera que el museo ya estaba planeando restaurar la estatua antes del accidente.

“The Actor”

Es difícil pasar por alto una pintura de Picasso de 6 pies de altura cuando está colgada en la pared de un museo, tal como lo descubrió el visitante que se cayó en una en enero de 2010. Una mujer asistía a una clase en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York cuando perdió el equilibrio y cayó sobre The Actor, dejando una rotura de 6 pulgadas y una abolladura en la esquina inferior derecha de la obra de arte de 1904. «Vimos los hilos grandes y ásperos que parecían una especie de alfombra de yute desagradable», dijo Gary Tinterow, presidente del departamento de arte moderno y contemporáneo del siglo XIX del museo, en una entrevista. «La pregunta era cómo volver a juntar a Humpty Dumpty».

Ese proceso tomó tres meses. Lucy Belloli, conservadora del Met, le dijo a The New York Times que el proceso implicaba fotografiar el lienzo, asegurar escamas de pintura con adhesivo y usar tiras de papel con pegamento de piel de conejo como vendajes, además de un período de seis semanas de realinear la pintura utilizando pequeñas bolsas de arena. La parte rasgada del lienzo tuvo que ser persuadida suavemente para que volviera a su estado plano, de lo contrario tendría una tendencia a volver a la distorsión dejada por el accidente», explicó a The Times. También fue necesario retocar algunos. La pintura fue devuelta a la pared en abril de 2010 con una capa de plexiglás para protegerla; la mayoría de los visitantes no se habrían dado cuenta de que la pintura sufrió daños.

Artículo por Mentalfloss