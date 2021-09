¿Cómo se produjo “Mérida. Guatemala Viva”?

El deseo de la coleccionista Marta Regina Fischer de Fernández de brindar un obsequio a Guatemala por los 200 años de Independencia se tradujo en ‘Mérida. Guatemala Viva’ (www.meridaguatemalaviva.com). Para la creación de esta plataforma digital se requirió el trabajo de equipos multidisciplinarios.

El origen

La curadora de origen cubano Valia Garzón trabajó en el ámbito de la cultura en Guatemala entre 1997 y 2002. En 2019, su empresa Valia Garzón Art Services produjo la última exposición de Rodolfo Abularach en el museo de la Organización de Estados Americanos (OEA). En esa exitosa exhibición le apoyó Marta Regina Fischer. “Después de eso, Marta Regina me dijo: ‘Quiero hacer un gran regalo a Guatemala en los 200 años de Independencia con uno de los artistas que más me interesa a mí dentro del arte guatemalteco, que es Carlos Mérida’”.

Tomando en cuenta la vasta obra del artista, decidieron concentrarse en un aspecto específico: “Escogimos los murales porque aun cuando usa el espacio público, (el muralismo) es paradójicamente una de las áreas de su trabajo al que menos acceso se tiene. Pensamos en el Centro Cívico para ver el mural del Banco de Guatemala que es dificilísimo ver, y el del Crédito Hipotecario Nacional que es prácticamente imposible”. También decidieron presentar murales en México a los que la mayoría de guatemaltecos no ha tenido acceso.

Fue así como el equipo de Valia, integrado por la curadora Gretel Acosta; la investigadora Irina Leiva y la propia Valia como Project Manager realizaron una labor de investigación que les condujo a múltiples archivos, entre ellos la Biblioteca de la Organización de la OEA y al archivo del Museo de Arte de la OEA. También consultaron el de la Universidad de Tulane, la National Gallery y la Biblioteca del Congreso, en Washington, entre otras. En todo el proceso se trabajó con el Estate Carlos Mérida, conformado por miembros de su familia.

Fue un trabajo de más de siete meses. A estos procesos se unió el diseñador Carlos Zamora, quien aportó las ideas para el traslado de la información. Una particularidad es que todos trabajaron desde diferentes ciudades.

Los desafíos y las respuestas

El proyecto debió adaptarse a las condiciones que impuso la pandemia. Así que el reto principal fue cómo hacer llegar al público el fruto del trabajo de investigación. Ante esto, se plantearon la pregunta: ¿Cómo sería si el Maestro Mérida estuviera vivo? E inmediatamente pensaron que él habría experimentado con las nuevas tecnologías.

Valia buscó el consejo de Dunia Miranda, Vicecónsul de Guatemala en Miami, quien ha respaldado muchos de sus proyectos. Ella le presentó a Douglas Fajardo, quien dirige la empresa Xennial Digital. “Él reunía todas las condiciones que queríamos: un guatemalteco joven, inmigrante exitoso. Trabaja para grandes compañías desde su propia empresa y dirige un equipo integrado por personas talentosísimas”, afirma Valia.

Fajardo cuenta: “Soy de origen guatemalteco. Me vine a Estados Unidos cuando tenía 16 años, a principios de los años ochenta. Aquí estudié y me gradué, pero mi pasión ha sido por mi país. Tengo la mayoría de mi vida en Estados Unidos, pero he hecho varios proyectos en Guatemala”.

“Cuando Dunia y Valia me presentaron el proyecto, era algo que me apasionaba. Era para mi país y podía aplicar todo el conocimiento y todas las capacidades que tiene mi equipo”, comenta. Al estudiar el proyecto se tomó la decisión de utilizar la realidad aumentada (RA). Este es un recurso tecnológico que ofrece experiencias interactivas a partir de la combinación de la dimensión virtual y la física, con la utilización de dispositivos digitales.

Según refiere Fajardo: “No hay proyectos de ese nivel de realidad aumentada en la web. Se han hecho aplicaciones de realidad aumentada de ‘marketing’ y publicidad, pero en la parte de experimentar arte quizás existan uno o dos en el mundo”.

En la primera fase del proyecto se trabajaron los murales del Crédito Hipotecario Nacional y del Banco de Guatemala. Para poder fotografiarlos y hacerles videos debieron solicitarse permisos especiales, y en el caso del Banco de Guatemala debieron enviar indicaciones para que fotógrafos y videógrafos del Banco captaran las imágenes.

La experiencia en 3D y realidad aumentada es que se pueden apreciar las obras desde diferentes ángulos. Otro aspecto importante es que se tomó la decisión de crear la plataforma para que pueda verse a través de computadoras, debido a que no todo el mundo cuenta con los dispositivos móviles y la idea es ofrecer una experiencia accesible.

En la plataforma también es posible encontrar información acerca de los hechos más relevantes de la trayectoria de Carlos Mérida. Además de conocer detalles de sus obras, fotografías de momentos importantes en su vida e incluso testimonios familiares.

Otras maneras de conocer

Garzón recalca que lo que presenta la plataforma es una cantidad mínima de la información obtenida por la investigación. Por eso fue determinante la creación de las redes sociales. A través de ellas, continuarán compartiendo materiales que enriquecerán el conocimiento de Carlos Mérida. Los enlaces para estas son: https://www.facebook.com/meridaguatemalaviva y https://www.instagram.com/meridaguatemalaviva/