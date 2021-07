Artistas guatemaltecos exponen en galería chilena, mira aquí sus obras

Dany Weller y Gabriel Arana son los artistas guatemaltecos que exhiben sus propuestas artísticas en el ciclo 14, de la galería Quarentena, que estará disponible a través de la página https://www.quarentenagaleria.com/ y sus otras plataformas digitales, del 22 de julio al 22 de agosto.

El espacio digitales es un proyecto virtual, que surgió en Chile y busca promover las artes visuales y presentar reflexiones importantes de artistas del mundo En esta ocasión, además de los dos exponentes de Guatemala, acoge las obras de Costa Rica, España, Chile, Argentina, Brasil, India, Cuba, Argentina y Colombia.

Sinfonía para un altar de sacrificios, de Gabriel Arana

Exponentes de Guatemala

Gabriel Arana (1983) experimentó el llamado hacia las artes desde niño. Se desempeñó como periodista cultural hasta 2016. Al cambiar su quehacer hacia la docencia y la consultoría en comunicación se vio alejado de los espacios artísticos. “Ese distanciamiento con las artes comenzó a ser un problema. Luego vino la pandemia y con ella una neurosis desbocada que no me dejaba en calma. Fue hasta que comencé a intervenir objetos que todo cambió. Mi trabajo lo he colgado en instagram (https://www.instagram.com/gabrielaranafuentes/) como una suerte de testimonio digital de lo que hago”, refiere en la reseña de la muestra.

Matriarca y Patriarca del pecado, de Gabriel Arana

“Decidí materializar los personajes oníricos que me atormentaron durante las noches de 2020. Cuando se trató de jornadas de sopor, el sonido del pincel sobre el lienzo y el aroma del acrílico me permitieron arrullar la angustia”, expresa Arana.

No irás muy lejos, Lázaro, de Gabriel Arana.

Al contrastar su experiencia como periodista con su actualidad expresiva señala: “Los artistas no mienten cuando no saben qué responder cuando se les pregunta: ‘¿qué significa algún elemento?’. En mi caso, simplemente se fueron dando. Sí hay un discurso en los colores y las formas, pero es una mezcla entre un mecanismo de expresión con ciertos signos que, a veces, ni yo me doy cuenta, pero alguien más me los menciona”.

El trabajo de Dany Weller se ve influenciado por la naturaleza.

Dany Weller (1994) se vio inclinada hacia las artes desde muy joven. Ha recibido cursos en Academias de Arte en Guatemala, Italia, México y Estados Unidos. Su creatividad fue creciendo con el tiempo, su inspiración viene del poder que tiene la luna sobre la naturaleza y cómo se va complementando con la vida acuática llegando a la terrestre”, se cuenta en la reseña.

Los colores vivos son característica del trabajo de Weller.

Su inspiración son los colores llamativos, regresando al tiempo de los años ochenta. Para ella los colores representan olas de emociones que evolucionan y dependen de su estado de ánimo. Utiliza también esos colores para conmemorar la felicidad, y para hacer conciencia acerca del medio ambiente.

