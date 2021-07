Avalancha de catástrofes: a la espera del informe climático de la ONU

Cerca de 200 países se reúnen a partir del lunes durante dos semanas para adoptar el nuevo informe de los expertos sobre el clima de la ONU, un texto de referencia que se publicará el 9 de agosto a 100 días de una conferencia clave para el futuro de la humanidad, azotada por un rosario de catástrofes naturales.

Desde el último informe de evaluación de los científicos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), en 2014, el mundo ha cambiado.

El acuerdo de París de diciembre de 2015 fijó como objetivo limitar el calentamiento global “muy por debajo” de +2° C en comparación con la era preindustrial, y de ser posible +1,5° C. Millones de jóvenes se manifestaron para exigir a los dirigentes que actúen. Nunca ha habido tantas señales de que el cambio climático es una realidad.

En las últimas semanas, la humanidad ha sufrido una ola de calor sin precedentes en Canadá, incendios en el oeste de Estados Unidos, inundaciones catastróficas en Alemania y Bélgica y un diluvio en China.

“Las señales de alarma estaban ahí, pero me imagino que la gente cree que le pasará a los demás, en otro lugar, más tarde”, comenta Kaisa Kosonen de Greenpeace.

Incluso a algunos científicos les pilló desprevenidos.

“El clima ha cambiado más rápido de lo que se esperaba”, declara Tim Lenton, de la Universidad de Exeter, quien afirma que la forma de funcionar del IPCC, por consenso, hizo que en el pasado “moderara” su mensaje.

– Antes de 30 años –

A día de hoy, el planeta ha ganado aproximadamente 1,1° C desde la revolución industrial. Y cada décima adicional de grado cuenta porque acarrea fenómenos extremos.

Ahora la pregunta es: ¿seremos capaces de contener el calentamiento a +1,5° C para limitar los daños?

El IPCC revelará sus pronósticos el 9 de agosto después de dos semanas de reunión virtual de los 195 Estados miembros, que comienza el lunes.

Pero las investigaciones en las que se basa presentan indicios claros.

“Si no reducimos nuestras emisiones en la próxima década, no lo conseguiremos. Lo más probable es que los +1,5° C se alcancen entre 2030 y 2040, son las mejores estimaciones de que disponemos hoy”, afirma a la AFP el climatólogo Robert Vautard, uno de de los autores de esta primera parte de la evaluación del IPCC.

Los otros apartados se conocerán en 2022. El que abarca los impactos, del que AFP ha obtenido una versión preliminar, muestra que la vida en la Tierra cambiará en 30 años, o incluso antes. Estos efectos se harán públicos después de la COP26, la conferencia climática de la ONU prevista en noviembre en Glasgow.

Muchos esperan que el informe que se presentará en agosto ejerza presión sobre los gobiernos para que apliquen las políticas necesarias.

“Estamos confrontados a diario a la destrucción y al sufrimiento (…). Es importante reconocer que hablamos del futuro del planeta. No podemos jugar con esto”, insistió esta semana Patricia Espinosa, alto cargo de la ONU sobre el clima.

– Seguir el combate-

En este contexto, la presidencia británica de la COP26 reúne a ministros de unos 40 países este domingo y lunes para “impulsar” las negociaciones.

Para poder contener el calentamiento a +1,5 ° C habría que reducir cada año las emisiones en un 7,6% en promedio entre 2020 y 2030, según la ONU. En 2020 cayeron debido a la pandemia pero se espera que vuelvan a subir.

La Agencia Internacional de Energía (AIE), a la luz de la baja proporción de medidas para las energías limpias, prevé incluso emisiones récord para 2023.

Para invertir la tendencia, hay que “reducir rápida y drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, salir del carbón, del petróleo y del gas y proteger los sumideros de carbono”, insiste Stephen Cornelius, de WWF.

La Organización Meteorológica Mundial estima en un 40% la probabilidad de que las temperaturas suban más de 1,5° C en un año de aquí a 2025. Pero un solo año no echa por tierra el objetivo del Acuerdo de París.

Por eso tenemos que seguir luchando, afirman los expertos.

Si superamos el +1,5 ° C, “esta no es una razón para decir ‘ya está, nos damos por vencidos'”, afirma a la AFP el climatólogo Peter Thorne, uno de los autores del informe.

