La Independencia de Guatemala: un resumen

La Revolución Francesa, la Independencia de los Estados Unidos y el debilitamiento de la Corona Española ante sus colonias fueron parte de los acontecimientos internacionales que enmarcaron los hechos que condujeron a la independencia de Centroamérica.

Las élites políticas e intelectuales estaban al tanto de los cambios que se daban en el mundo. Luego de la Revolución Francesa, en España se produjo el llamado Motín de Aranjuez, que provocó la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. Las revueltas populares dieron como resultado la Constitución de 1812, que limitaba el poder de la monarquía y abolió el feudalismo.

“La libertad guiando al pueblo”, de Eugene Delacroix. Foto: Wikipedia

En Centroamérica había crecido también el descontento de los criollos (hijos de españoles nacidos en América), quienes resentían el hecho de no tener el mismo poder que ostentaban los españoles peninsulares. Algunos de los criollos habían viajado y estudiado en Francia y habían tenido acceso a escritos franceses. Más importante en la divulgación de la ideología ilustrada en este reino fueron los trabajos de españoles que reflejaban de alguna manera el pensamiento ilustrado.

En las colonias españolas de América se iniciaron levantamientos y rebeliones, que en algunos casos fueron sangrientos y concluyeron en la independencia de la Corona.

Las ideas y los partidos

Guatemala también experimentó algunas conjuras independentistas desde 1811. Sin embargo, los Capitanes Generales José Bustamante y Guerra y Carlos Urrrutia y Montoya lograron mantener bajo control a la Capitanía.

En 1820, algunos militares liberales se rebelaron contra Fernando VII en España y lo obligaron a poner de nuevo en vigencia la Constitución de Cádiz, la cual fue jurada en Guatemala el 9 de julio.

Ese retroceso tuvo como consecuencia el levantamiento maya k’iche’ de Totonicapán, liderado por Atanasio Tzul, en 1820, que fue sofocado en 29 días.

En ese ambiente de incertidumbre surgieron dos partidos: Los liberales, que eran partidarios de la emancipación y los conservadores que pretendían seguir bajo el dominio de España. Los primeros llamados también Constitucionistas editaban el periódico El Editor Constitucional, mientras que los fieles a la Corona publicaban sus ideas en El amigo de la Patria, dirigido por José Cecilio del Valle.

México marcó la pauta

En México, la lucha independentista comenzó en 1810 y se concretó en febrero de 1821 mediante un acuerdo entre el Jefe de las fuerzas realistas Agustín de Iturbide y el jefe insurgente General Vicente Guerrero. Ese acuerdo que se conoce como Plan de Iguala o de las Tres garantías proponía una monarquía constitucional, con Fernando VII o algún miembro de su familia como soberano.

Foto: Wikipedia

Tres días de decisión

Chiapas, que era entonces una provincia de Guatemala, decidió adherirse a ese plan. A través de un correo que llegó a Guatemala entre el 13 y el 14 de septiembre se confirmaban tales decisiones y se urgía a las autoridades a imitar estas acciones.

El Brigadier Gavino Gaínza era gobernador interino, debido a que se decía que Urrutia y Montoya estaba anciano y enfermo. Se convocó a los miembros de la Diputación Provincial, al Ayuntamiento Constitucional, al Arzobispo y su Cabildo Eclesiástico, a los representantes del claustro de la Universidad y del Colegio de Abogados, y a funcionarios coloniales, civiles, religiosos y militares para asistir a una reunión, en la mañana del 15 de septiembre, en el Real Palacio de Gobierno, para tomar decisiones.

La mañana del 15 de septiembre en la plaza se reunió un buen número de ciudadanos. Los partidarios de la independencia, que eran mayoría entre el grupo dentro el palacio, presionaron para que, de manera inmediata, se firmara el Acta de la Independencia. Entre ellos se decía, que era mejor hacerlo así, y publicarla inmediatamente, para evitar que fuera el mismo pueblo el que tomara acciones.

Los firmantes fueron Mario de Beltranena, Mario Calderón, José María Delgado, Manuel Antonio de Molina, Mariano de Larrave, Antonio de Rivera, José Antonio Larrave, Isidro del Valle y Castriciones, Mariano de Aycinena, Pedro de Arroyave, Lorenzo de Romaña, Domingo Diéguez, José Cecilio del Valle, Pedro Molina y Gabino Gainza.

Luego de la declaración, no hubo grandes cambios. El acta señaló que un Congreso debía reunirse en marzo de 1822 para oficializar esta independencia. no se hicieron entonces modificaciones significativas en el Gobierno y se dejó un punto por el cual se delegaba a un congreso, que se reuniría en marzo de 1822, la decisión final sobre la independencia. Gaínza siguió siendo el Jefe Político Superior y permaneció la diputación provincial a la cual se unieron unos cuantos funcionarios de la ex colonia, además dicho cuerpo se transformó en la Junta Provisional Constitutiva que asesoraba a Gainza.

—-

Fuentes: Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala de la Asociación de Amigos del País; Congreso de la República; Historia de Guatemala, de Oscar Guillermo Peláez Almengor

