Christopher Lutz, Orden del Pop 2021

La entidad cultural anunció el otorgamiento de la Orden del Pop 2021 a Christopher Lutz, cofundador del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA). La ceremonia digital en la que se entregará este reconocimiento se transmitirá el martes 27 de julio, a las 18:30 horas, a través de la página de Facebook y el Youtube del museo.

Cirma

La Orden del Pop fue creada por el Museo Popol Vuh en 1998. Es una condecoración que honra los méritos de personas que contribuyen a la conservación, investigación o difusión del Patrimonio Cultural de Mesoamérica.

La palabra pop significa petate o estera. De acuerdo con Camilo A. Luin, curador del museo, estos elementos servían como asientos a los gobernantes, por lo que refieren a ideas de realeza.

Luin explica que a Christopher Llutz se le otorga esta orden en reconocimiento por el trabajo realizado a través de CIRMA, entidad de la que es cofundador junto con William Swezey. Esta entidad que ha promovido la investigación de temas antropológicos, arqueológicos e históricos en Guatemala y en Mesoamérica. “CIRMA produce la revista Mesoamérica, que cuenta con 50 números. La entidad tiene 40 años”, señala.

Luin cuenta que CIRMA comenzó a funcionar como una biblioteca de los fundadores, quienes quisieron poner a disposición de investigadores guatemaltecos trabajos realizados por extranjeros que no eran accesibles de otra manera.

Christopher Lutz nació en septiembre de 1941 en Nueva York, Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en historia con especialización en Historia de América Latina en la University of Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Desde su tesis de doctorado que llevó el título de Santiago de Guatemala, 1541-1773: The Socio-Demographic History of a Spanish American Colonial City, Lutz ha publicado 16 libros, numerosos artículos y más de 30 coediciones con académicos reconocidos, que circulan en el mundo científico académico mundial.

Reconocimiento a elPeriódico

En la misma ceremonia en la que se otorgará la Orden del Pop se entregará el premio Huun al periodista Jaime Moreno, de elPeriódico, por su trabajo en el reportaje Tikal: Nuevas perspectivas de una ciudad cosmopolita .

Este premio, que nació en 2003, reconoce al mejor reportaje de prensa relacionado con la conservación, preservación y divulgación de la arqueología de Guatemala.

Camilo Luin refiere que los criterios que se toman en cuenta para este premio son la fidelidad, precisión, calidad de redacción y presentación del trabajo. En esta ocasión el jurado calificador estuvo integrado por los arqueólogos Bárbara Arroyo, Édgar Carpio y el propio Camilo Luin.

También te puede interesar: