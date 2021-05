Heródoto, el “padre de la Historia” (¿o no?)

El griego Heródoto de Halicarnaso vivió entre el 484 y el 424 a.C.. Fue el primero en realizar un relato razonado de hechos históricos del mundo occidental, por lo que es considerado por muchos como Padre de la Historia. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha tenido detractores que le han llamado Padre de la mentira.

¿Qué hizo?

Heródoto podría haber sido considerado el primer corresponsal, porque para escribir sus relatos históricos realizaba largos viajes en los que entrevistaba a los protagonistas de los hechos. Sin embargo, sus enemigos, afirmaban que gran parte de lo que contaba provenía de anécdotas y según muchos decían invenciones del propio griego.

Su obra fue Las HIstoriae (Historias) que es considerada una fuente importante por los historiadores por ser la primera descripción del mundo antiguo a gran escala y de las primeras en prosa griega. Fue dividida en nueve libros titulados con los nombres de las musas: Clio, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope.

Fragmento de las Historias de Heródoto. Foto: Wikipedia

Uno de los detalles que hacían dudar de él, es que cuando citaba fuentes directas no mencionaba nombres y acudía a formas indefinidas. “A decir de los griegos” o “según los persas” eran algunas de sus fórmulas.

Al mismo Heródoto se le atribuye el haber dicho: “Me veo en el deber de referir lo que se me cuenta, pero no a creérmelo todo a rajatabla; esta afirmación es aplicable a la totalidad de mi obra”. Con esto, muchos decidieron no creerle.

En su obra, Heródoto muestra especial interés en narrar las “Guerras Médicas” entre los griegos y los persas (Medos). Él presenta las batallas como un conflicto entre la libertad griega y la tiranía persa.

El primero en llamar Padre de la mentira a Heródoto fue Plutarco en el siglo II d.C. Otro que se burló de Heródoto y sus historias fue el dramaturgo ateniense Aristófanes, quien creó Los Acharianos, en el que culpa a la Guerra del Peloponeso por el secuestro de algunas prostitutas, una referencia burlona a Herodoto, con su relato hecho por los persas que afirmaban que sus guerras habían iniciado con la violación de las heroínas míticas Europa, Medea y Helen. Otro de sus críticos fue el historiador ateniense Tucídides desestimó a Heródoto como un “logos-escritor” (narrador) ya que él era un historiador mucho más apegado a los hechos reportados por la ciudad estado.

Confirmación y rescate

Con el tiempo, algunas de las afirmaciones de Heródoto, que a sus detractores les parecieron increíbles han sido probadas.

En el segundo de los nueve libros, Heródoto describió unos enormes barcos de carga que navegaban por el Nilo. Relató que los egipcios los llamaban baris y dedicó 23 líneas de su Historia a describir cómo se construían esas embarcaciones.

Hasta 2019 no había habido evidencia de la existencia de esas embarcaciones. Sin embargo, ese año, el equipo del Instituto Europeo de Arqueología Subacuática halló un barco que se ajusta a la descripción de un bari durante una excavación marina en el lugar donde, se cree, estaba ubicado el puerto de la antigua ciudad de Thonis-Heracleion, cerca del Delta del Nilo.

