Finalmente, el 16 de enero del 378 d. C., el fuego del oeste envío al camino del agua al gobernante de Tikal. Llegó a la ciudad, sacrificó a Chak Tok Ich’aak e implantó un nuevo régimen en la urbe. El hecho fue decisivo en la historia política de la región. Tanto que, en otros sitios, como Uaxactún, también levantaron monumentos para registrar el evento de “entrada” de esa fecha.

Contrario a lo que se pensaría, Sihyaj K’hak’ no tomó el trono de la ciudad. Reservó el poder para un gobernante mestizo. Se trató de Yax Nuun Ahiin I, hijo de otro personaje extranjero: Bhúo Lanzadardos, posible gobernante teotihuacano de quien hay numerosas referencias en la ciudad. La madre de Yax Nuun, por el contrario, se ha identificado como Unen K’awiil, señora de Tikal. El nuevo gobernante fue entronizado, con la venia de Sihyaj, el 13 de septiembre del 379 d. C., poco más de un año después del evento de “entrada”.

A pesar de no ser el gobernante de Tikal, Sihyaj K’hak’ sí mantuvo el poder político en el área. Tiempo después, en 396 d. C., el propio Yax Nuun Ahiin I mostró vasallaje al Nacido del fuego. Lo mismo demuestran las inscripciones de otros sitios cercanos, como El Zotz y Río Azul, ambas anteriores al año 400 d. C.

Aunque no se menciona de nuevo a Sihyaj K’ahk’ en años posteriores, una inscripción de Tikal parece revelar una segunda llegada del personaje al área maya. Se trata de un texto inciso en la espalda del Hombre de Tikal, una escultura reutilizada durante el período de Yax Nuun Ahi- in I. Este evento está fechado para el 406 d. C. Luego de esta referencia, el registro de Sihyaj K’ahk’ se pierde en la historia. No se sabe cuándo murió o dónde fue enterrado. No obstante, su figura quedó en el imaginario del área Maya y se pueden encontrar referencias a él incluso en el Clásico Tardío. Un ejemplo es un vaso policromado de la colección del Museo VICAL. En él, un gobernante se hizo representar junto al Nacido del Fuego. Para ese momento, cientos de años habían pasado de la visita del extranjero. El mito, no obstante, aún ardía.