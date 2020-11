Abren Annapurna, primer restaurante con especialidad de la India en Guatemala

El Festival Diwali se celebrará en Guatemala a través del inicio de un novedoso concepto de arte culinario Annapurna. Todos sus cocineros son originarios de ese país.

Llega a Guatemala un nuevo concepto de cocina tradicional de la India: Annapurna. Primer restaurante tipo buffet con especialidad de la India en Guatemala, el cual presenta sabores únicos, con la original experiencia de un buffet tipo “all you can eat” para los fines de semana, y una atractiva parrilla para pinchos en el centro de cada mesa que permite asar, frente a los comensales, deliciosas entradas al tradicional estilo tandoor.

Annapurna es la combinación de dos palabras: “Anna” que significa comida y “purna” que significa lleno completamente. Annapurna es un avatar de la Diosa Parvati, quien es la Diosa de la comida y la cocina en la India. “Traemos los sabores de la India y su autenticidad a Guatemala, creando la oportunidad de probar las bendiciones prometidas de Annapurna”, indicó Vijay Bhardwaj, Chef Ejecutivo y Cofundador de Annapurna, quien aseguró que comer en Annapurna será como viajar a la India a través de la comida.

Todos los chefs de Annapurna son originarios de India.

Vijay Bhardwaj, Chef Ejecutivo y Cofundador de Annapurna, es originario de Uttarakhand, India, quien después de obtener su licenciatura en Administración Hotelera con especialización en tecnología de Catering y de una robusta trayectoria en restaurantes en India, llega a Guatemala. Durante 5 años, Vijay ha cocinado, alrededor del mundo, cocina tradicional India, platillos fríos, mediterráneos e incluso sus propias creaciones. Después de perfeccionar su técnica, finalmente cocinó su creación maestra que hoy conocemos como Annapurna; siendo él, quien diseñó el menú, dándole su toque personal a cada platillo.

Este novedoso concepto abre sus puertas en el marco del Festival Diwali o Dipawali, también conocido como el Festival de la Luz, el cual se celebrará en la segunda semana del mes de noviembre y coincide con el año nuevo hindú.

Durante el festival en la India, las personas acostumbran a vestir ropa nueva, hacerse regalos, compartir comida y dulces, adornar sus casas y llenarlas de luces y velas.

En Annapurna, el Festival Diwali se celebrará obsequiando a los invitados que consuman un plato fuerte, el tradicional postre Gulab Jamun, el cual es un buñuelo dulce hecho con leche condensada. Así bien, los invitados encenderán velas dentro del restaurante para vivir la experiencia de la luz con nosotros; el restaurante permanecerá iluminado durante esta festividad.

Menú

Annapurna Guatemala es el único restaurante de la India en Guatemala en el que todos sus chefs son originarios de este país, lo que asegura la calidad y autenticidad de la cocina tradicional en los sabores de cada platillo, y según comparte Bhardwaj, la materia prima que se usa es fresca y de la mejor calidad.

El menú cuenta con comida de toda la República India, empezando por los más fríos estados Jammu y Kashmir, de donde viene nuestro platillo “Rogan Josh”; hasta Kerala del sur, de donde viene nuestros platillos “Fish & Prawn Curry”. Nuestra experiencia de buffet es única como tal, donde van a disfrutar de todos sus aperitivos favoritos en una parrilla en la mesa, y luego iniciar con el buffet con los platos fuertes.

Por seguridad de los invitados, el servicio buffet tradicional no estará habilitado, los platillos saldrán de cocina para servir en mesa respetando la modalidad “all you can eat”. El chef seleccionará, cada día, 5 platillos disponibles y los clientes podrán seleccionar los que deseen.

Cultura de Servicio

En Annapurna Guatemala, los comensales son más que clientes, son invitados. Esto caracteriza la cultura de servicio al cliente en la India y seguirá vigente en el restaurante. La cultura de este país cree que el proceso de degustación empieza desde que el plato está frente a los ojos, por lo que se empieza comiendo por los ojos; así que el enfoque del restaurante será siempre ofrecer una excelente presentación y calidad en el sabor de cada platillo.

Medidas de Higiene y Bioseguridad

Así bien, Annapurna se ha tomado muy en serio los protocolos de bioseguridad e higiene para ofrecer un espacio seguro a sus invitados.

Para ello se estarán tomando las siguientes medidas:

• Toma de temperatura al ingresar al restaurante.

• El personal en piso usará mascarilla y careta. El staff en cocina usará mascarilla y guantes.

• Por el momento, el servicio buffet tradicional no estará habilitado, los platillos saldrán de cocina para servir en mesa.

• Distanciamiento entre mesas.

• En la mesa se ofrecerá una experiencia de parrillas para pinchos, las cuales se desinfectan antes de ser llevadas a la mesa.

• Desinfección de loza a través de un líquido desinfectante que mata el 99% de los virus y bacterias.

• Se contará en la entrada con una alfombra prohygine, y gel antibacterial. En los sanitarios también se contará con el sistema de desinfección prohygine.

• Desinfección profunda del restaurante todos los días y de las mesas cada vez que dejan de ser usadas.

• El restaurante contará con una máquina de SaniClean, el cual es un atomizador desinfectante que produce vapor de agua con ácido hipocloroso al 0.1%, el cual mata virus, incluyendo el COVID-19.

Servicio Delivery

Annapurna contará con servicio delivery propio, el cual se ofrece por una compra mínima de Q200. El delivery en Ciudad Cayalá es gratuita y dependiendo la distancia se cobra entre Q15 a Q45.

Sobre Annapurna Restaurante

Annapurna es el primer restaurante tipo buffet con especialidad de la India en Guatemala. Concepto creado por el chef ejecutivo Vijay Bhardwaj, originario de la India. Los menús están diseñados para vegetarianos y no vegetarianos con platillos de la India.

Sabores únicos, con la original experiencia de un buffet tipo “all you can eat” para los fines de semana, y una atractiva parrilla para pinchos en el centro de cada mesa que permite asar deliciosas entradas al tradicional estilo tandoor frente a los comensales.

El restaurante se ubica en Boulevard Rafael Landívar 10-05 Paseo Cayalá zona 16, local F1-113 al 115. Teléfono: 3647 6749 Facebook: @AnnapurnaGuatemala; Instagram: @annapurna_gt; Web site: www.annapurnaguatemala.com