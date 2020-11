4 trabajos fascinantes y subestimados de los que dependen todas las grandes películas

Cuando miras los Premios de la Academia, categorías como «edición de sonido» y «diseño de producción» ¿son tu señal para ir al baño o tomar un refrigerio? Lee por qué estos trabajos, el mezclador de sonido y el director de fotografía, son importantes.

Cada película que se completa es su propio pequeño milagro. Un guión nacido de la imaginación de un escritor (o dos) primero debe ejecutar un desafío de e interpretación de meses o años entre las partes interesadas de diferentes temperamentos, talentos e intenciones. Una vez que se le da luz verde y se pone en producción, es necesario coordinar múltiples prácticas artísticas, desde la fotografía hasta la composición musical, al servicio de una estética unificada. A menudo, al operar en entornos de trabajo que harían temblar a un representante de recursos humanos, los equipos que van desde docenas hasta miles, (Iron Man 3 tenía la asombrosa cantidad de 3310 en su equipo) deben producir un resultado final, según el cronograma y el presupuesto que los artistas y ejecutivos pueden vivir.

Aunque los actores, directores y escritores reciben la mayor parte de la atención en la temporada de premios, hay muchos trabajos menos llamativos que son igualmente cruciales para la ejecución y el éxito de una película, y que también merecen un Oscar. Aquí hay cuatro:

Editor y mezclador de sonido

La manipulación hábil del nivel de estrés de una audiencia es gestionada por editores y mezcladores de sonido. Los editores determinan lo que escuchamos, mientras que los mezcladores determinan cómo lo escuchamos. «Los editores ensamblan el sonido que escuchas desde cero agregando o creando todas las partes requeridas, ya sean efectos de sonido, ambiente o tono de la habitación», dice Tasos Frantzolas, un diseñador de sonido de más de 15 años. «Los mezcladores de sonido vienen más tarde para tejer todos esos elementos, incluida la música, en una mezcla final, manipulando el audio con efectos como el destello para enfatizar ciertos elementos en diferentes momentos para contar la historia de manera efectiva».

En grandes producciones como Phantom Thread, un supervisor de sonido, Matthew Wood en este caso, encabeza un equipo de editores y mezcladores que se especializan en elementos individuales como música y diálogo. Por el contrario, algunas películas de micro-presupuesto pueden tener una sola persona a cargo de todas las tareas relacionadas con el sonido.

Durante la producción, el enfoque del editor de sonido está en una grabación precisa. En la postproducción, sin embargo, la banda sonora se adapta a la narrativa, y una vez que se ha establecido una estética de audio general con el director, el editor de sonido ensambla los efectos necesarios. Pueden provenir de colecciones de archivo como SoundSnap, la biblioteca fundada por Frantzolas, o incluso del dominio público.

La recreación de sonidos suele ser más práctica que la grabación precisa de los sonidos reales, por lo que los editores deben crear esos efectos ellos mismos. Frantzolas describe algunos atajos de uso común: «Golpear carne o romper tallos de apio para perforar o romper huesos; vocalizaciones animales y humanas ralentizadas para monstruos; sacudiendo sábanas o guantes para un pájaro que bate sus alas «. A veces, aproximar las cualidades de un sonido es una mejor opción creativa que la réplica exacta. Los disparos de películas, por ejemplo, casi siempre se manipulan. Los espacios en blanco utilizados en la ubicación suenan anémicos en comparación con las balas reales, e incluso las grabaciones de armas reales no son lo suficientemente dramáticas para la mayoría de los directores. En algunos casos, se pueden ajustar partes del rango de frecuencia de un disparo para darle un eco en auge o una calidad de crujido agudo. El efecto se puede hacer aún más audaz combinándolo con ruidos que no son de armas, como explosiones o incluso música.

Con frecuencia, el diálogo requiere volver a grabar en posproducción. Esto podría deberse a una variedad de razones, como compensar las malas condiciones de grabación en el lugar, mejorar el rendimiento o corregir las líneas defectuosas. Es posible que algunas películas incluso necesiten volver a grabar la mayor parte de sus diálogos.

A pesar de su importancia, el diseño de sonido debería pasar desapercibido para los cinéfilos. “El poder del sonido radica en el hecho de que es sutil, discreto y, a menudo, funciona a un nivel subconsciente”, dice Frantzolas.

Director de fotografía:

Mientras que los directores les dicen a los actores qué hacer, es el director de fotografía quien le dice a la cámara qué hacer. “Un director de fotografía es responsable tanto de los aspectos técnicos como artísticos de la captura de imágenes en movimiento para televisión y películas”, dice Rick Smith, quien ha realizado estas tareas en rodajes de documentales para PBS y National Geographic. El director de fotografía está a cargo de la posición de la cámara, sus movimientos, la luz que absorbe y sus lentes, así como la iluminación adicional, y utiliza su profunda experiencia técnica para arrancar imágenes de la cabeza del director y reproducirlas con la cámara.

A menudo se dice que los directores de fotografía pintan con luz y, de hecho, el despliegue artístico de la luz puede marcar la diferencia entre sus videos caseros y las imágenes pulidas que vemos en los cines. Smith destaca a Roger Deakins, nominado al Oscar en 2018 a Mejor fotografía por su trabajo en Blade Runner 2049, como un maestro de la forma.

De la luz surge el color, otra consideración importante del trabajo de un director de fotografía. Los colores pueden moldear el estado de ánimo, piense en la iluminación roja que se usa en innumerables películas de terror para predecir peligro. La paleta de colores dominante de una película puede dar cuerpo a los personajes. Por ejemplo, los blancos helados, azules y grises utilizados por el director de fotografía Andrzej Sekula en American Psycho insinúan la fría desconexión de su loco protagonista.

La buena cinematografía puede esconderse en las sombras que bañan un rostro detrás de un escritorio o brillar con la calidad precisa del brillo en los ojos de un actor. Si bien las películas con las imágenes más ostentosas tienden a ganar premios, la profesión es más que crear hermosas imágenes. El objetivo final del director de fotografía es evocar emociones mediante el uso creativo de elementos visuales, ya sea que la acción se desarrolle en una sola habitación monótona o contra una puesta de sol ardiente.

Diseñador de producción

El diseñador de producción es la persona más responsable de cristalizar la visión de un escritor y director en un universo físico que se puede fotografiar y explorar. «Él o ella es la guía visual, el animador, campeón y protector del departamento de arte», dice Deborah Riley, ganadora de tres premios Emmy por su trabajo de diseño de producción en Game of Thrones de HBO. “El diseñador de producción trabaja directamente con el director, el director de fotografía y los productores, creando el concepto visual para el espectáculo e identificando un estilo de diseño para los decorados, ubicaciones, gráficos y accesorios”.

Cuando una película o programa de televisión se desarrolla en un universo de fantasía, es posible que las ubicaciones deban crearse desde cero.

No todo el tiempo el diseñador de producción se dedica a la construcción práctica del mundo. «Hablar de ideas y hacer la investigación es la parte divertida, pero comunicar esas ideas a los demás y hacer que se entusiasmen es otra parte importante del trabajo», dice Riley. Los diseñadores de producción deben coordinar el trabajo de las decenas de profesionales que integran el departamento de arte de una película. Por supuesto, este esfuerzo colectivo solo es posible si el diseñador de producción mantiene a todos en la misma página. «La comunicación es la clave para mantener la máquina en funcionamiento», dice Riley. «La primera regla que me dijeron cuando llegué es ‘nunca detenga la máquina’. Simplemente no tenemos tiempo».

Entonces, cuando surjan las categorías menos glamorosas durante la transmisión de los Oscar, tómate un momento para reconocer toda la habilidad, el trabajo y la pasión que estos profesionales ponen en sus trabajos. “Al final del día, se necesita una gran experiencia porque hay mucho que hacer en muchos campos”, dice Frantzolas. “El cine puede ser el medio artístico más colaborativo de la historia. Todos salimos juntos o todos caemos juntos».

Artículo por Ted.com