Que series y películas no podrás ver en Disney+

No todo es alegría con la llegada de Disney+ a Latinoamérica, algunas de sus títulos no están incluídas en el catálogo de opciones para ver y disfrutar. Los usuarios se decepcionaron al descubrir, por ejemplo, que no estaban todas las temporadas de la serie de Los Simpson. Además de que conforme pasaron los días también se dieron cuenta que faltaban películas que pensaban que encontrarían debido al catálogo que ofrecen.

Con la llegada de esta nueva plataforma de streaming se pueden disfrutar contenido para todos los gustos, pues en su catálogo se puede encontrar contenido de Disney, Marvel, Pixar, National Geographic y Star Wars ¿Ya tienes Disney Plus?

Te contamos cuáles películas no podrás encontrar en Disney Plus.

Disney+ sólo incluyó las temporasa 29 y 30 de Los Simpsons, que están lejos de ser las favoritas por el público. Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company en Latinoamérica, respondió a la polémica y dijo que la razón es que el resto de las temporadas son la columna vertebral del canal Fox. Quitarle la exclusividad de los mejores capítulos afectaría gravemente sus mediciones, según la estrategia de la compañía.

Existen películas de Marvel que también están en la lista de ausentes en el estreno. Iron Man y El Increíble Hulk tienen contrato vigente con Netflix, Spider-Man es propiedad de Sony y tiene un acuerdo con Hulu y Deadpool y Logan tienen clasificación para adultos. De la franquicia de los X-Men solo faltan dos films y probablemente lleguen al servicio en los próximos meses por una decisión editorial.

Los fanáticos además se quejaron de no encontrar la serie Floricienta, que fue emitida en Disney Channel a principios de los 2000. En ese caso, se trata de una producción argentina que era retrasmitida por el canal y los derechos nunca pertenecieron a Disney.