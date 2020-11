Mark Ruffalo: «Nunca pertenecí aquí y todos van a descubrir»

¿Quién de nosotros no ha experimentado el síndrome del impostor en el trabajo? Ya sea que esté nervioso por estar a la altura de las circunstancias en un proyecto particularmente desafiante, o simplemente siempre con un bajo nivel de preocupación pensando que puede que no pertenezca, a todos nos pasa.

Durante una entrevista con Variety, Mark Ruffalo, conocido por los fanáticos de Marvel Cinematic Universe como Bruce Banner, también conocido como Hulk, también conocido como el Rey de los Bloopers, habló sobre las dudas que lo ha desafiado a lo largo de su carrera como actor.

Cuando se le preguntó si alguna vez tuvo un momento de incredulidad por estar en el set de una película de MCU, Ruffalo respondió que cada vez que se siente fatigado o molesto en el trabajo, se dice a sí mismo:

«Oye, recuerda que ni siquiera debes hacerlo. estar aquí. Bien. Solo recuerdo estar agradecido porque todavía no puedo creerlo. Todavía sigo pensando, Me van a echar del club. Nunca pertenecí aquí en primer lugar y todos van a descubrir.'»

Para Ruffalo, el síndrome del impostor no se limita a sus períodos en la MCU. Como explicó durante el resto de la entrevista, es algo que le acompaña desde el principio.

En la entrevista de Variety, cuando se le preguntó si había empezado a participar en audiciones mientras estudiaba en el prestigioso Stella Adler Studio of Acting, Ruffalo respondió: «No … tenía miedo y tenía tan poca confianza … y La primera audición real fue después de la escuela secundaria para SUNY Purchase. Después de mi audición, el jefe del departamento dijo:

No es exactamente una respuesta alentadora. Afortunadamente, Ruffalo (que ha sido abierto durante mucho tiempo sobre sus luchas contra la depresión) se mantuvo firme. Él le da crédito a su esposa, Sunrise Coigney, por darle la confianza para emprender un camino ambicioso: «Fue cuando conocí a Sunrise y ella me dijo: ‘Creo que estás disparando un poco bajo. Creo que probablemente puedas expandir de lo que crees que eres capaz’«.

Resultó ser un consejo mucho mejor que el que le dio el jefe del departamento de actuación de SUNY Purchase. En cuanto a lo que el propio Ruffalo le diría a alguien que experimenta el mismo tipo de síndrome del impostor que todavía tiene mientras está en el set, recomienda personificar sus dudas y decirle a STFU:

«Dile a esa pequeña parte de ti mismo: Escucha, hijo de P**a. Sé que estás ahí, pero no me controlas. Quiero vivir mis sueños y voy a dar un paso hacia ellos. Y el camino me encontrará allí».