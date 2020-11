Sin explicación Netflix cancela varias producciones originales

Los acontecimientos de 2020 nos han llevado a fomentar una relación más estrecha con Netflix que nunca. El gigante de la transmisión siempre es confiable, ya que contiene programas de televisión y películas nuevos y antiguos para mantenernos entretenidos.

Para muchos el mejor contenido de la plataforma es la serie original de Netflix, que nos ha traído algunos de nuestros programas favoritos como The Umbrella Academy, Stranger Things y You.

Si bien hemos llegado a amar muchas series desde que comenzamos nuestras suscripciones, Netflix nos ha roto el corazón más veces que nunca en los últimos años. Nos ha dejado con cliffhangers, preguntas sin respuesta y personajes de los que nunca nos despedimos.

Chilling Adventures Of Sabrina

Si bien nos entusiasma la Parte 4 de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, también nos estamos preparando emocionalmente para que la temporada sea la última. A principios de este año, Netflix nos rompió el corazón al anunciar el final, y la ruptura solo se ha vuelto más difícil con la confusión persistente. Netflix no dio ninguna razón de por qué el programa lo dejará. Pero recientemente se lanzó un teaser para la Parte 4, confirmando su finalidad. Sin embargo, también hay rumores de que el programa podría pasar a HBO Max, dejándonos un rayo de esperanza. Por ahora, solo esperamos reunirnos con el elenco a fines de diciembre.

The Society

Habla de un suspenso. Netflix canceló este dramático programa después de una temporada debido a complicaciones de la pandemia de COVID-19. El programa sigue a un grupo de adolescentes que tienen que comenzar su propia comunidad cuando el mundo exterior, y todos en él, desaparecen. La Sociedad se renovó para una segunda temporada y se estrenará a fines de 2020. Sin embargo, según un comunicado que Netflix dio a Deadline, la pandemia lo cambió todo por completo. Si miraste la primera temporada, nunca olvidarás el suspenso que sugiere cómo los adolescentes llegaron a una situación tan desafortunada. Definitivamente te deja con más preguntas que respuestas.

The OA

Si solo hay un programa en esta lista que Netflix trae de vuelta, debería ser The OA. La serie de ciencia ficción tenía cinco temporadas en total, pero el gigante de la transmisión la canceló después de dos en 2019. Hay indignación de los fanáticos, y luego está lo que hicieron los fanáticos de The OA. Comenzaron peticiones en línea, compraron una valla publicitaria en Times Square y organizaron un flashmob con la esperanza de recuperarla. Algunos incluso hicieron una huelga de hambre fuera de las oficinas de Netflix en protesta. Por lo tanto, Netflix necesita terminar lo que comenzó con la serie y sacar a los fanáticos de su miseria.

I Am Not Okay With This

Cuando The Society recibió el hacha, también lo hizo este otro misterioso drama adolescente que nunca nos dará las respuestas que merecemos. Netflix también canceló este programa directamente debido a la pandemia de COVID-19, que no se había detectado oficialmente para una segunda temporada. Pero, ¿cómo podría no ocurrir una segunda temporada? Nunca descubriremos por qué Sydney tenía poderes, qué sucedió después del tumultuoso final y qué significaban sus poderes en el panorama general. Para su tranquilidad, merecemos respuestas de los showrunners. Sin embargo, esperemos que de alguna manera pueda resurgir de las cenizas.

GLOW

Un año después de confirmar la cuarta y última temporada de GLOW, Netflix traicionó nuestra confianza y canceló el programa. La serie ganadora de un Emmy se basa libremente en el circuito sindicado de lucha libre femenina de los 80, Gorgeous Ladies of Wrestling, y ha sido uno de los programas más importantes de Netflix en sus tres temporadas. Este espectáculo merece una segunda oportunidad para que pueda darles un cierre a los fanáticos y terminar lo que comenzó. Pero debido a la pandemia de COVID-19 que afectó la decisión de Netflix, no sabemos si alguna vez llegará a buen término.

Teenage Bounty Hunters

Netflix detuvo a los Teenage Bounty Hunters antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. El programa, que sigue a dos gemelas adolescentes que terminan convirtiéndose en cazarrecompensas, lanzó su primera temporada en agosto. A principios de octubre, el servicio de transmisión confirmó que no habría una segunda temporada. El programa terminó con mucho drama y reveló secretos que nunca llegaremos a ver. Aparte de los cliffhangers, fue ingenioso, estrafalario y totalmente embriagador. Es un programa que Netflix definitivamente podría haberse expandido con el tiempo.

October Faction

Netflix también cortó esta serie dramática después de solo una temporada. October Faction sigue a una pareja de cazadores de monstruos y sus hijos, quienes desvelan oscuros secretos familiares y la verdad sobre su aparentemente idílica ciudad. Si bien no recibió el mismo entusiasmo que algunos de los otros programas de la lista, el programa, que se basó en una serie de cómics, tenía mucho potencial para ser tan popular como Supernatural o The Umbrella Academy.

