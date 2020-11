Maggie, Negan y más de The Walking Dead en 2021

Maggie y Negan tienen una larga historia en la serie de televisión The Walking Dead, que en su décima temporada, volverán a escribir un capítulo más de ella.

La escena en cuestión presenta a Maggie Greene reuniéndose con Carol y Daryl mientras discuten el destino de Negan. Carol dice que liberó a Negan de su celda para cambiar el rumbo contra los Susurradores. “Íbamos a perderlo todo. Negan es la razón por la que no lo hicimos”.

Una lectura de mesa virtual para el próximo episodio “Hogar, dulce hogar” vio a Maggie y Negan finalmente encontrarse cara a cara, con Jeffrey Dean Morgan leyendo como Negan diciendo “Hola Maggie”.

Maggie regresó para la temporada 10, reuniéndose con varios amigos de antes en el programa, pero no se reunió con Negan, quien mató a su ex compañero Glenn y había estado previamente en la cárcel.

Maggie luego explicó por qué se fue años antes, diciendo: “La verdad es que me fui de casa porque no quería que Negan ocupara más espacio en mi cabeza, y me di cuenta de que no estaba lista para hacer que Hershel volviera a eso. “

“Home Sweet Home” es uno de los seis nuevos episodios que se emitirán a principios de 2021, para ver la temporada 10 de The Walking Dead.

AMC confirmó que The Walking Dead concluirá después de la undécima temporada a principios de este año. Actualmente se están trabajando varios proyectos derivados, incluido un programa centrado en Daryl y Carol, y una serie de películas centradas en Rick Grimes.

*Con información de CBR, NME, AMC