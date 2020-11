El filme de Bustamante, La Llorona, representará a Guatemala en los Oscar

View this post on Instagram

Un honor. Gracias por la confianza. . Con mucha emoción y agradecimiento por todo el apoyo recibido, anunciamos que La Llorona ha sido seleccionada para representar a Guatemala en la categoría de “Película Internacional” en la 93ª edición de los Premios Óscar. 🏆✨ ¡Muchas felicidades! a todo el equipo de la película, al director @jayrobustamante, a @lacasadeproduccion, al cast y crew que dieron todo por hacer posible esta película. 🙏🏼🤍 ¡Que los llantos de La Llorona y la justicia por sus desaparecidos llegue a todo el mundo!