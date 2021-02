El plan de Bill Gates para evitar un desastre climático en 2099

Estos gases — dióxido de carbono, óxido nitroso y metano — atrapan el calor y provocan el aumento de las temperaturas en la superficie terrestre. Cuantos más gases de este tipo generemos, más calor habrá en el planeta, advierte el filántropo. Y si no logramos reducir sus emisiones a cero, podríamos ver cómo la temperatura media del planeta aumentaría entre 4 y 8 grados centígrados para el 2099 , destaca.

“En parte, esto se debe a que los precios de los combustibles fósiles no reflejan el daño medioambiental que infligen, por lo que parecen más baratos que las alternativas”, escribe Gates.

Gates califica estos costes adicionales de la llamada “prima verde”. La prima verde para la electricidad en Estados Unidos no es tan onerosa como uno podría pensar, asegura Gates. Probablemente el país norteamericano podría obtener toda su energía de fuentes equipadas con dispositivos que capturan el carbono.

No obstante, admite que la prima verde puede ser bastante elevada para el acero y el hormigón: materiales utilizados para construir las oficinas y todo el paisaje urbano.

En su entrevista con el periódico El País el filántropo estadounidense detalló su propuesta. En particular, destacó que hoy en día se habla mucho de reducir el consumo de electricidad, pero esa no es la vía adecuada para bajar las emisiones. La única manera de conseguir ese objetivo no es conducir menos un coche sino usar uno más ecológico.