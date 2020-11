El diseñador del Ford GT puso a la venta su unidad personal

La actual generación del Ford GT ha estado en el mercado desde 2016. Su llegada fue uno de los principales acontecimientos automotrices de ese año. Ford sometió a los aspirantes a comprar uno de estos vehículos a una rigurosa audición antes de aprobarlos. Una vez autorizados por la compañía para pagar los más de 400.000 dólares que cuesta cada unidad, estos compradores debían firmar un contrato comprometiéndose a no vender el carro por los dos años siguientes, a fin de evitar especulaciones en el lucrativo mercado de los carros exóticos de segunda mano. Sin contrato no había carro.

Con un total de 1.350 ejemplares planificados para ser producidos hasta 2022, el superdeportivo Ford GT no es un carro que se ve rodando casualmente por las calles todos los días, ni siquiera en lugares tan exclusivos como Beverly Hills o Palm Beach. En este momento todas y cada una de las unidades producidas o por producirse ya han sido vendidas o prometidas a sus compradores, por lo que la llegada de un Ford GT al mercado de carros usados es todo un acontecimiento.

Sin embargo, cuando se trata de la unidad de la persona que tuvo bajo su cargo el diseño del vehículo, sabemos que estamos ante un modelo extra especial. Así es, Moray Callum, el vicepresidente de Ford encargado del diseño de todos sus vehículos de Ford a nivel global, incluyendo el GT, puso a la venta su unidad tan pronto como le fue posible.

Se trata de un GT 2017 con apenas 204 millas en el odómetro, Callum ordenó su modelo pintado en el impresionante color Liquid Red Metallic, o rojo líquido metálico, con un tratamiento interior en colores contrastantes, que incluye un revestimiento de cuero blanco en el tablero de instrumentos y secciones de los asientos.

Al igual que en todos los GT, debajo de su capó se encuentra el motor EcoBoost V6 de 3.5 litros de Ford capaz de generar 647 caballos de fuerza y 550 libras-pie de torque, distribuidos a las ruedas traseras a través de una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades.

El aviso de venta del Ford GT de Callum en Canepa, el exclusivo sitio web para la venta de carros exóticos de segunda mano, no indica su precio. Pero si consideramos que en 2020 un GT nuevo cuesta cerca de 500.000 dólares, y teniendo en cuenta el historial del modelo, su poquísimo uso, y su aparente perfecto estado, no dudamos de que el precio final de venta superará fácilmente el medio millón de dólares. No hay que olvidar que los posibles compradores no tienen la alternativa de visitar un concesionario Ford para comprar un GT nuevo, mucho menos uno opcionado al gusto del diseñador del modelo.