Estas elegantes empresas de alquiler de muebles están facilitando la actualización de tu hogar

Muchos veinteañeros se enfrentan a un problema particular de Covid19: con las oficinas cerradas, pasan más tiempo en casa que nunca. Pero también con las oficinas cerradas, el concepto de hogar es más nebuloso que nunca: el 37% de los adultos de 18 a 29 años dicen que se mudaron durante la pandemia de coronavirus; La ciudad de Nueva York está experimentando un número récord de vacantes de alquiler y, con una recesión económica que se avecina, prevalece una actitud asustadiza hacia los arrendamientos e hipotecas a largo plazo. Entonces, ¿cómo, exactamente, se crea un espacio habitable cuando no están seguros de si es aquí donde vivirán a largo plazo?

Como muchos, esa es la posición en la que me encontré este verano. Volver a firmar un contrato de arrendamiento de dos años en mi apartamento de la ciudad de Nueva York parecía abrumador, especialmente porque mi oficina aún no ha fijado una fecha firme de reapertura. Así que encontré un subarrendamiento en su lugar, tal vez sea solo una parada rápida, o tal vez se convierta en un lugar permanente. El hecho es que … no lo sé.

Lo que me puso en una situación complicada, en cuanto a muebles. Cualquier espacio nuevo requiere algunas cosas adicionales, tal vez un sofá viejo no encaja, o hay un hueco perfecto para un escritorio de trabajo desde casa. No quería comprar ninguna pieza de inversión, sin embargo, consciente del impacto ambiental del mercado de muebles rápidos, algo barato que podría tirar tres meses después parecía un desperdicio. ¿La solución? Alquilar.

El alquiler de muebles no es un concepto nuevo de ninguna manera: Rent-a-Center se fundó en la década de 1980 y se convirtió en una empresa de Fortune 500, después de todo. Pero en los últimos dos años, los sitios de comercio electrónico y las empresas emergentes de moda están adoptando el concepto y promocionando una misión basada en el servicio personalizado, sostenible y consciente de los costos.

Muchas compañías modernas de fabricación de muebles se vieron en la necesidad de solidarizarse con todas esas personas que no podían permanecer en un apartamento de renta de por mucho tiempo, por lo que empezaron a ofrecer antiguas piezas para compra o alquiler y así poder estilizar el nuevo espacio.

Entonces: ¿Quieres transformar tu espacio con muebles llenos de personajes, pero la vida se siente un poco complicada y tu presupuesto es demasiado ajustado? Quizás la respuesta sea más simple de lo que piensas: ¡solo alquílalo!

Artículo por Vogue