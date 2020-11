Joaquín Orellana: 90 años

El maestro Joaquín Orellana está de cumpleaños. Nacido en 1930, alcanza los 90 años de vida con la mente inquieta como siempre. Confinado debido a la pandemia, dice que ha utilizado estos meses para enfocarse en su trabajo y mantenerse activo.

El maestro es más que un músico, es un artista integral. A lo largo de su vida ha incursionado en la composición musical, en la dramaturgia, en la poesía y en la narrativa. Además, es creador de los “útiles sonoros”, artefactos con alma musical pero modelados según el lenguaje de la escultura.

Estudió en el Colegio San Sebastián y en el Instituto Normal Central para Varones, pero su afición por la música lo llevó al Conservatorio Nacional en 1946. De esa época es su primera obra, ‘Exorcismo Scherzante’, una pieza para piano. Al final de ese proceso se graduó como violinista.

A finales de la década de los sesenta, una beca lo llevó a Buenos Aires y encontró un camino nuevo. Comenzó a experimentar con la música concreta y la electroacústica y se formó un lenguaje propio. En 1979, su obra ‘Rupestre en el futuro’ obtuvo una Mención honorífica en un concurso internacional de música electroacústica en Francia. Fiel a su proceso de investigación y creación, dio vida a piezas como ‘Humanofonía’, ‘Sacratávica’ y ‘Ramajes de una marimba imaginaria’.

Pero Orellana ha ido siempre más allá. Publicó la novela ‘El violín valsante de Huis. Armandel’, el poemario ‘Cantos a la marimba’ y el libro de cuentos ‘La muerte del General y otros relatos’.

El reconocimiento al valor de su figura es generalizado en la escena cultural guatemalteca. En 2011 se decretó un año dedicado a él y de esa cuenta una plaza en la zona 1 lleva su nombre. En 2017 estrenó la ‘Sinfonía desde el Tercer Mundo’, pieza que participó en ‘Documenta 14’ (uno de los eventos de arte contemporáneo más importantes del mundo). Se presentó en Atenas, Grecia, con músicos griegos. También tuvo una presentación en Guatemala, en la Gran Sala Efraín Recinos.

Como homenaje al maestro, ‘Cultura’ reproduce un poema y una anécdota que forman parte de ‘Cantos a la marimba’, poemario publicado en 2019.

En la web

Puede conocer más del maestro en Facebook/Joaquín Orellana. En la página encontrará más información sobre el artista y sus “útiles sonoros”.

Epílogo*

Joaquín Orellana

Humberto Ak’abal leyó lo que escribí para ‘Ramajes de una marimba imaginaria’. Nos juntábamos a veces en la 6ª Avenida, tal vez nos juntamos en La casa de Cervantes, y una mañana que yo iba a tomar café al Centro Comercial de la Zona 4, él iba saliendo del Burger King y yo iba entrando. Yo le dije, “ah, mirá vos, ¿no tenés un tiempito?”, “Claro que sí, vení, sentémonos”. Entonces me dijo, “mirá vos, yo leí tus poemas de ‘Ramajes de la marimba’, pero ¿no podías hacer algo más concreto, más sencillo y que digás mucho en pocas palabras?” “Mirá vos, yo no puedo hacer tu estilo así por así, no jodás”. Nos tratábamos así de “no chingués” y todo eso. “No fregués, ¿cómo voy a agarrar yo tu estilo?” “no, pero probá a hacer la síntesis, vos. Probá”. “Ah, voy a probar, vos”. Entonces yo probé.

Nos encontramos otra vez, creo que fue en La casa de Cervantes o en un restaurante que queda en la 7ª Avenida frente del Palacio, no me acuerdo. “Fijate vos, que probé algo”. “A ver, dale”.

Una piedra/cayendo en el agua/hace choploc/La baqueta/cayendo en la marimba/ hace tuclún/ Así va naciendo la música/entre choploc y tuclún/ choploc y tuclún

Se me quedó viendo así, después miró como al horizonte y me dijo, “mirá Joaquín, no sos tan baboso”.

*Texto final de ‘Cantos a la marimba’. El libro, publicado por Los Zopilotes, está a la venta en librerías o en las redes de la editorial.